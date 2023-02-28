Виплати для українців від ООН: хто може отримати 6600 грн

Українці можуть подати заявки на отримання грошової допомоги від ООН. Передбачається можливість отримати 6600 грн протягом трьох місяців.

Як повідомляється на сайті УВКБ ООН, гроші будуть виплачуватися у рамках багатоцільової грошової допомоги для населення, яке постраждало від воєнних дій. Сума допомоги становить 2220 грн на кожного члена родини та виплачуватиметься протягом трьох місяців.

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Хто може отримати допомогу:

Внутрішньо переміщені особи;

Населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 р. в таких областях, як Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запоріжська, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;

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Люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни.

Родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

Родина, яку утримує одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

Родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);

Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Важливо: гроші будуть виплачувати лише тим вищепереліченим особам, які раніше не були зареєстровані з УВКБ ООН та не отримували грошову допомогу від інших організацій.

"Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менш як 5,400 грн на одного члена родини", – додали в ООН.

Зазначається, що переселенці, які вже надали свої дані для включення у програму грошової допомоги від УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошову допомогу від іншої організації.

Які документи (оригінали) необхідні для подачі заявки на виплати:

податковий номер;національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

гривнева банківська картка головного заявника;свідоцтво про народження дітей (за необхідністю);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);

посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за необхідністю).

Куди звертатися – до пунктів реєстрації благодійного фонду "Право на захист", який є партнером УВКБ ООН. Ці пункти є у Львові, Полтаві, Кременчуці, Черкасах, Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі, Чернігові, Кривому Розі, Харкові, Одесі, Миколаєві тощо (список тут).

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