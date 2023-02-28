Выплаты для украинцев от ООН: кто может получить 6600 грн

Украинцы могут подать заявки на получение денежной помощи от ООН. Предполагается возможность получить 6600 грн. в течение трех месяцев.

Как сообщается на сайте УВКБ ООН, деньги будут выплачиваться в рамках многоцелевой денежной помощи для пострадавшего от военных действий населения. Сумма пособия составляет 2220 грн на каждого члена семьи и будет выплачиваться в течение трех месяцев.

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Кто может получить помощь:

Внутри перемещенные лица;

Население, пострадавшее в результате военных действий от 24 февраля 2022 г. в таких областях, как Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская;

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Люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну.

Семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

Семья, которую содержит одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

Семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);

Приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).

Важно: деньги будут выплачивать только вышеперечисленным лицам, которые ранее не были зарегистрированы из УВКБ ООН и не получали денежную помощь от других организаций.

"Лица, которые отвечают критериям уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5,400 грн. на одного члена семьи", - добавили в ООН.

Переселенцы, которые уже предоставили свои данные для включения в программу денежной помощи от УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали денежную помощь от другой организации.

Какие документы (оригиналы) необходимы для подачи заявки на выплаты:

налоговый номер; национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

гривневая банковская карточка главного заявителя; свидетельство о рождении детей (при необходимости);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

Куда обращаться – в пункты регистрации благотворительного фонда "Право на защиту", который является партнером УВКБ ООН. Эти пункты есть во Львове, Полтаве, Кременчуге, Черкассах, Кропивницком, Днепре, Запорожье, Чернигове, Кривом Рогу, Харькове, Одессе, Николаеве и т.д. ( список здесь ).

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