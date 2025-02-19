Виплати FTX: несподіваний поворот для кредиторів і крипторинку

Кредитори з вимогами до $50 000 почали отримувати свої кошти від збанкрутілої криптобіржі FTX. Виплати здійснюються у доларах США через BitGo та Kraken, а сума компенсації становить 119% від затвердженої вимоги, що включає 9% річних, які накопичувалися з листопада 2022 року. Загалом, у цьому раунді розподілено близько $1,2 млрд. Це довгоочікувана подія, оскільки багато користувачів сумнівалися в можливості повернення своїх коштів після краху біржі.

Ця подія є важливим сигналом для всього криптовалютного ринку. Вона підтверджує, що навіть після банкрутства великих платформ кредитори можуть отримати свої кошти назад, хоча процес триває роками. Це може суттєво вплинути на довіру користувачів до централізованих бірж і потенційно змінити підходи до регулювання криптоіндустрії. Kraken, окрім виплат, також нараховує користувачам додаткові бонуси у вигляді комісійних кредитів, що можна розцінювати як частину його маркетингової стратегії для залучення нових клієнтів та підтримки поточних користувачів.

Аналітики мають різні прогнози щодо наслідків цих виплат. Деякі експерти вважають, що значна частина коштів повернеться на крипторинок, що сприятиме зростанню активності трейдерів і підвищенню ліквідності. Інші вказують, що багато отримувачів можуть вивести кошти у фіат, що здатне спричинити короткострокове падіння капіталізації ринку. Однак той факт, що виплати здійснюються у доларах США, допомагає уникнути ризиків волатильності криптовалют. Питання залишається відкритим: чи ці виплати допоможуть зміцнити крипторинок або, навпаки, створять хвилю виведення коштів?

Наступна хвиля виплат призначена для кредиторів із вимогами понад $50 000 і має розпочатися у другому кварталі 2025 року. Загальна сума розподілу для цієї групи очікується на рівні $16 млрд, але точні умови виплат ще можуть бути скориговані. Фінальне завершення цього процесу стане важливим випробуванням для криптовалютної екосистеми, визначаючи її здатність до відновлення після фінансових потрясінь. Якщо процес виплат пройде успішно, це може стати сигналом для інших бірж, що банкрутство не обов’язково означає повну втрату активів.

У перспективі результати виплат FTX можуть вплинути на регулювання крипторинку та змусити інвесторів уважніше оцінювати ризики під час співпраці з централізованими біржами. Довіра до криптовалютного сектору значною мірою залежить від таких випадків, і те, як FTX впорається з поверненням коштів, може стати основою для майбутніх норм і законів. Хоча виплати є гарною новиною для кредиторів, загальна ситуація вказує на необхідність більшої прозорості та відповідальності компаній у криптоіндустрії.

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