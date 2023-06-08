Вибухи в окупованому Луганську: зафіксовано чотири 'прильоти', місто без зв'язку (відео)

8 червня в окупованому росіянами Луганську пролунала серія вибухів. Після прильотів над містом здіймається стовп диму.

Місцеві пабліки публікують фото та відео з місць влучань. "У місті прозвучало щонайменше чотири вибухи. На кадрах видно, як над Луганськом здіймається великий стовп чорного диму", – повідомляють мешканці Луганська.

Відео дня

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Російські ЗМІ заявляють, що ЗСУ вдарили по місту ракетами Storm Shadow.

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"Прильоти зафіксували на заводі ім. Жовтневої революції", – додають вони.

Також повідомляється, що після вибухів у місті зник мобільний звʼязок, не працюють банкомати.

Дим помітили у районі мікрорайону "Городок". "Удар ЗСУ завдали по промзоні Луганська, задимлення помітне за заводом Жовтневої революції", – повідомив російський пропагандист Андрій Марочко.

Місцеві також повідомили, що у Луганську влучили на територію підприємства "Луганськтепловоз". Там зараз знаходиться ремонтна база техніки окупантів.

Нагадаємо, 12 травня вибухи пролунали у Луганську на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Зазначалося, що вибух ставвся на заводі "Поліпак" та біля нафтобази в Луганську.

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