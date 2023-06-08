Взрывы в оккупированном Луганске: зафиксировано четыре 'прилета', город без связи (видео)

8 июня в оккупированном россиянами Луганске прозвучала серия взрывов. После прилетов над городом поднимается столб дыма.

Местные паблики публикуют фото и видео с мест попадания. "В городе прозвучало не менее четырех взрывов. На кадрах видно, как над Луганском поднимается большой столб черного дыма", – сообщают жители Луганска.

Видео дня

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Российские СМИ заявляют, что ВСУ ударили по городу ракетами Storm Shadow.

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"Прилеты зафиксировали на заводе им. Октябрьской революции", – добавляют они.

Также сообщается, что после взрывов в городе исчезла мобильная связь, не работают банкоматы.

Дым был замечен в районе микрорайона "Городок". "Удар ВСУ нанесли по промзоне Луганска, задымление заметно за заводом Октябрьской революции", – сообщил российский пропагандист Андрей Марочко.

Местные также сообщили, что в Луганске попали на территорию предприятия "Лугансктепловоз". Там сейчас находится ремонтная база техники оккупантов.

Напомним, 12 мая взрывы прогремели в Луганске на расстоянии более 100 километров от линии фронта. Отмечалось, что взрыв произошел на заводе "Полипак" и у нефтебазы в Луганске.

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