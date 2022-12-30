Січень 2023 року буде важким для деяких знаків зодіаку: Діву чекає сердечний біль, а до Стрільця повернеться минуле

Січень 2023 року несе проблеми і перешкоди для певних знаків. Якщо ви належите до будь-якої з них, вам не потрібно панікувати чи боятися, а бути трохи обережнішими та готовими вирішувати будь-які проблеми.

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, які потрапили до "чорного списку". Початок нового року стане для них справжнім випробуванням.

Рак

Життя вас дістає, і ви знову в чорному списку. Спокій очікується в новому році, коли доведеться розпрощатися не тільки зі старим, а й з настроями і стосунками, які вас мучили довгий час. На жаль, це вулиця з одностороннім рухом, і якщо ви цього не зробите, то в повний місяць, 7 числа, ви опинитеся по інший бік.

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У Раків є два ретрогради, які підштовхують вас до межі ваших можливостей, з Меркурієм як володарем, який приходить і йде і створює погану компанію з Ураном у Тельці. Тут ви можете побачити, як це принесе сум у ваше життя, з колишніми і теперішніми, що раптово стануть колишніми.

Діва

Перший місяць 2023 року вам зовсім не сприяє, оскільки він ретроградний. З Марсом у вашому 10-му домі бізнесу та кар’єри, залишаючись ретроградним до 14 січня, а Меркурієм у вашому 5-му домі любові та творчості ретроградним до 19 січня, певно, що ви не просунетеся ні на йоту.

Плани йдуть, планування йде, організація йде. Одна заминка за одною, відстрочки будуть давати і приймати. Не кажучи вже про те, що ви будете схильні розкопувати речі, ситуації, ворогів і колишніх і постійно думати про те, чи не зробили ви щось не так.

Приблизно 7 січня, коли повний місяць у вашому другові, Козерогові, ви не тільки зітхнете, але й попрощаєтеся з болем у серці з кимось, хто зробив ваше життя пеклом, але ви не прийняли рішення доти.

Близнюки і Стрілець

Коли Марс у Близнюках і ретроградний, до 14 числа місяця, якщо ви не закриєте відкриті фронти, які у вас були, то погані новини для вас, оскільки вони не забудуть і знову вийдуть на перший план, вимагаючи від вас рішучих заходів. Дехто з вас уже відчув смак суму, оскільки спогади та проблеми повертаються, але тепер і решта також приєднається.

Крім того, гроші, на які ви очікували, будуть надходити повільно, угода залишиться блискавичною, а старі, не обов’язково хороші, коханці повернуться. Водночас нові стосунки не розвиватимуться, оскільки інший ретроград зашкодить вам, Меркурій у Козерогові, який ображає ваші 8-й та 2-й доми відповідно.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали який день у 2023 році стане найкращим для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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