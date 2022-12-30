Январь 2023 года будет трудным для некоторых знаков зодиака: Деву ждет сердечная боль, а к Стрельцу вернется прошлое

Январь 2023 несет проблемы и препятствия для определенных знаков. Если вы относитесь к любой из них, вам не нужно паниковать или бояться, а быть немного осторожнее и готовы решать какие-либо проблемы.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, попавших в "черный список". Начало нового года станет для них настоящим испытанием.

Рак

Жизнь вас достает, и вы снова в черном списке. Покой ожидается в новом году, когда придется распрощаться не только со стариком, но и с мучившими долгое время настроениями и отношениями. К сожалению, это улица с односторонним движением, и если вы этого не сделаете, то в полнолуние, 7 числа, вы окажетесь по другую сторону.

Видео дня

У Раков есть два ретрограда, которые подталкивают вас к пределу ваших возможностей, с Меркурием как обладателем, который приходит и уходит и создает плохую компанию с Ураном в Тельце. Здесь вы можете увидеть, как это принесет грусть в вашу жизнь, с прежними и нынешними, что внезапно станут прежними.

Дева

Первый месяц 2023 вам совсем не способствует, поскольку он ретроградный. С Марсом в вашем 10-м доме бизнеса и карьеры, оставаясь ретроградным до 14 января, а Меркурием в вашем 5-м доме любви и творчества ретроградным до 19 января, вероятно, вы не продвинетесь ни на йоту.

Планы идут, планирование идет, организация идет. Одна заминка за другой, отсрочки будут давать и принимать. Не говоря уже о том, что вы будете склонны раскапывать вещи, ситуации, врагов и бывших и постоянно думать о том, не сделали ли вы что-нибудь не так.

Приблизительно 7 января, когда полнолуние в вашем друге, Козероге, вы не только вздохнете, но и попрощаетесь с болью в сердце с кем-то, кто сделал вашу жизнь адом, но вы не приняли решения до этого.

Близнецы и Стрелец

Когда Марс в Близнецах и ретроградный, до 14 числа месяца, если вы не закроете открытые фронты, которые у вас были, то плохие новости для вас, поскольку они не забудут и снова выйдут на первый план, требуя от вас решительных мер. Кое-кто из вас уже почувствовал вкус грусти, поскольку воспоминания и проблемы возвращаются, но теперь и остальные тоже присоединятся.

Кроме того, деньги, которых вы ожидали, будут поступать медленно, сделка останется молниеносной, а старые, не обязательно хорошие, любовники вернутся. В то же время новые отношения не будут развиваться, поскольку другой ретроград повредит вам, Меркурий в Козероге, оскорбляющий ваши 8-й и 2-й дома соответственно.

Напомним, ранее астрологи назвали какой день в 2023 году станет лучшим для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!