За тиждень ціни впали на 12%: який базовий продукт дешевшає в Україні

В Україні знову спостерігається падіння цін на картоплю. Основна причина цього – різке зниження попиту.

Також ще одним важливим фактором здешевлення картоплі стало значне зростання обсягів некондиційної продукції на ринку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Експерти зазначають, що через потепління в Україні фермери активно розпродають запаси зі сховищ, оскільки їхня якість швидко погіршується.

Читайте також: В Україні суттєво здорожчали важливі продукти: на скільки зросли ціни та що буде далі

На сьогодні в Україні картоплю продають за ціною від 16 до 26 грн/кг ($0,38-0,62/кг), що приблизно на 12% нижче, ніж було наприкінці попереднього робочого тижня.

"Багато українських фермерів сьогодні повідомляють про чималі запаси картоплі в сховищах. При цьому торговельна активність у цьому сегменті залишається досить низькою. У підсумку, для того щоб стимулювати торгівлю і розпродати наявні запаси перед початком польових робіт, фермери поступово знижують ціни на дану продукцію", – зазначається у повідомленні.

Експерти підкреслюють, що, попри здешевлення, нинішня ціна картоплі в Україні все ще в середньому на 23% вища, ніж у цей же період минулого року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні підскочили ціни на два найпопулярніші продукти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!