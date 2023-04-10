Навіщо додавати сіль під час прання: 3 переваги цього методу

За часів наших бабусь, коли розмаїття пральних засобів було обмежене, господині використовували сіль як ефективний метод для прання білизни. Вона додавалася до мийного засобу, яким прали речі. Але чи можна використовувати цей "лайфхак" зараз і як сіль впливає на роботу пральної машини, читайте у нашому матеріалі.

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Сіль має кілька переваг при використанні її для прання білизни. Ознайомимося з головними з них, щоб вирішити, чи варто скористатися цим методом:

Яскравість кольору. Сіль можна застосовувати під час прання кольорових речей, якщо вам важливо, щоб вони не вицвіли. Вона також допоможе зберегти яскравість білого одягу, запобігаючи його зміні кольору на сірий. Це може бути особливо корисно, якщо у вас немає спеціальних мийних засобів, але є звичайна кухонна сіль. Оптимальна кількість солі для додавання до пральної машини – 1 столова ложка на один цикл прання; Видалення плям. Сіль також може бути ефективним засобом для видалення плям, навіть найскладніших, таких як кров чи вино. Для цього треба насипати 1-2 столові ложки солі на пляму, залити речі 1-2 літрами холодної води і залишити на 30-40 хвилин перед пранням в машинці. Важливо зауважити, що сіль не завдає шкоди речам чи пральній машині; М'якість тканини. Сіль також може допомогти забезпечити м'якість тканини, подібно до дії кондиціонера для одягу, але за значно меншу ціну. Для цього можна додати 1-2 столові ложки солі в пральну машину під час циклу змивання, разом з мийним засобом. Сіль допоможе зменшити жорсткість води і запобігти осіданню вапняних відкладень на тканині, що забезпечить більш м'яку і приємну на дотик білизну.

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Однак, варто зазначити, що використання солі для прання має свої обмеження. Вона може бути менш ефективною в розчиненні жирних плям, таких як масло або жирна пляма від їжі. У таких випадках краще використовувати спеціальні засоби для видалення жирних плям.

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Також, перед використанням солі для прання, рекомендується перевірити наявність виробника пральної машини, оскільки деякі виробники можуть не рекомендувати використання солі в їх пральних машинах, щоб уникнути пошкодження пристрою.

Отже, використання солі як лайфхаку для прання білизни може бути ефективним способом забезпечити яскравість кольору, видалення плям і м'якість тканини, особливо в умовах, коли немає доступу до спеціальних пральних засобів. Однак, варто звернути увагу на рекомендації виробника пральної машини та використовувати сіль розумно, дотримуючись рекомендованих дозувань і обережності.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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