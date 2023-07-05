Навіщо класти сирі макарони в холодильник: неочікуваний лайфхак

Використовувати сирі макаронні вироби можна не лише для приготування страв. На кухні у них є інше застосування, яке не пов'язане з кулінарією.

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Як відомо, сухі макарони потрібно зберігати при кімнатній температурі, у сухому та темному місці, наприклад, у кухонних шафках. Проте іноді може бути доцільним помістити сирі макарони до холодильника, повідомляє Pixelinform.

Необхідно покласти в холодильник не всю упаковку, а лише 2-3 трубочки.

Зрозуміло, що цей підхід не має на меті зберегти або обробити макарони. Сухий продукт, розміщений на полиці, виконує роль сорбенту. Макаронні вироби, будь то ріжки, спіральки або пір'я, поглинають надлишкову вологу, що може негативно позначитися на тривалості зберігання багатьох продуктів.

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Особливо це стосується сиру. Якщо поряд з ним розмістити кілька макарон, то сир буде зберігати свою свіжість протягом тривалого часу.

Таким чином, уникатиметься затвердіння сиру, утворення корки або плісняви. На додаток, це може забезпечити тривале зберігання сиру з насиченим смаком.

Раніше ми писали про те, як приготувати смажені макарони – це швидка, проста і смачна страва, яка стала популярною по всьому світу.

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