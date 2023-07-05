Зачем класть сырые макароны в холодильник: неожиданный лайфхак

Использовать сырые макароны можно не только для приготовления блюд. На кухне у них есть другое применение, не связанное с кулинарией.

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Как известно, сухие макароны следует хранить при комнатной температуре, в сухом и темном месте, например, в кухонных шкафчиках. Однако иногда может быть целесообразным поместить сырые макароны в холодильник, сообщает Pixelinform.

Необходимо положить в холодильник не всю упаковку, а всего 2-3 трубочки.

Понятно, что этот подход не стремится сохранить или обработать макароны. Сухой продукт, расположенный на полке, выполняет роль сорбента. Макаронные изделия, будь то рожки, спиральки или перья, поглощают избыточную влагу, что может отрицательно сказаться на длительности хранения многих продуктов.

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Особенно это касается творога. Если рядом с ним разместить несколько макарон, сыр будет сохранять свою свежесть в течение длительного времени.

Таким образом, будет избегаться отверждение сыра, образование пробки или плесени. Вдобавок, это может обеспечить длительное хранение сыра с насыщенным вкусом.

Раньше мы писали о том, как приготовить жареные макароны – это быстрое, простое и вкусное блюдо, которое стало популярным по всему миру.

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