Навіщо ставити у шафу склянку з рисом: корисний лайфхак

Неприємний запах у шафі з'являється через підвищену вологість у будинку. Речі, які лежали у шафі теж починають тхнути затхлістю. Постійно прати речі – не найкращий вихід, адже регулярне прання буде псувати одяг швидше. А постійно провітрювати шафу – не практично.

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Але є один перевірений метод боротьби з високою вологістю у шафі. Звичайний білий рис добре вбирає вологу та допоможе у боротьбі з пліснявою та затхлим запахом у шафі. Про це пише видання Sante plus. Якщо додати у нього ще кілька крапель ефірної олії, то приємний запах ще й ароматизує речі.

Наповніть велику банку або склянку сирим рисом. Додайте у нього ефірну олію, запах якої вам подобається, та залиште постояти 10-15 хвилин під кришкою. Кількість ефірної олії має бути невеликою, але такою, щоб аромат відчувався.

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Після цього відкрийте кришку та поставте ємність у дальній кут шафи так, щоб вона не заважала і ви випадково не зронили її і рис не розсипався. Для цього банку можна накрити марлею та зафіксувати її резинками.

Міняти рис потрібно раз на тиждень, адже він вбиратиме в себе зайву вологу лише певний час. Цей спосіб простий та ефективний, єдиний недолік – необхідність поповнювати запаси сирого рису.

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