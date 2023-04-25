Навіщо в автомобілях потрібна ручка над дверима водія

Як відомо, водій повинен триматися за кермо обома руками, що допомагає йому уникнути випадіння з крісла під час поїздки на горбатій дорозі або в крутих поворотах. Але навіщо тоді на стелі автомобіля біля місця водія є ручка? Про це розповідає MMR.

Читайте також: Чим не можна мити автомобіль

Насправді існує декілька варіантів використання водійської рукоятки. На великих позашляховиках та вантажівках вона допомагає водієві забратися у кабіну. Це зручно і за потреби можна покинути салон, змахнувши рукою за ручку, замість того, щоб вистрибувати з автомобіля.

Крім того, часто автовиробники використовують ручку на стелі для розміщення футлярів для окулярів.

Відео дня

Також наявність ручки з боку водія пояснюється оптимізацією виробничих процесів. Автовиробникам набагато простіше і дешевше вмонтувати рукоятку, ніж виготовляти окремі елементи оздоблення салону для автомобілів, які продаються на різних ринках і можуть відрізнятися не тільки комплектацією та обладнанням, але й розташуванням рульового колеса.

Нагадаємо, ми вже писали про те, як зробити ароматизатор повітря для авто своїми руками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!