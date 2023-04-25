Зачем в автомобилях нужна ручка над водительской дверью

Как известно, водитель должен держаться за руль обеими руками, что помогает ему избежать выпадения из кресла во время поездки на горбатой дороге или в крутых поворотах. Но зачем тогда на потолке автомобиля у водительского места есть ручка? Об этом рассказывает MMR.

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На самом деле существует несколько вариантов использования водительской рукоятки. На больших внедорожниках и грузовиках она помогает водителю забраться в кабину. Это удобно и при необходимости можно покинуть салон, смахнув рукой за ручку, вместо того чтобы выпрыгивать из автомобиля.

Кроме того, автопроизводители часто используют ручку на потолке для размещения футляров для очков.

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Также наличие ручки со стороны водителя разъясняется оптимизацией производственных действий. Автопроизводителям гораздо проще и дешевле встроить рукоятку, чем изготавливать отдельные элементы отделки салона для автомобилей, которые продаются на разных рынках и могут отличаться не только комплектацией и оборудованием, но и расположением рулевого колеса.

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