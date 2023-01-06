Закатували до смерті: у братській могилі в Ізюмі знайшли тіло викраденого росіянами пластуна Олега Єфіменка

Експерти на Харківщині ідентифікували тіла вбитих окупантами мирних мешканців, які були знайдені у масовому похованні в Ізюмі. Серед вбитих було виявлено тіло зниклого тероборонця Олега Єфіменка, який керував місцевим осередком пластунів.

Як повідомили у молодіжній організації "Пласту", тіло Єфіменка ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Його рештки були знайдені у могилі під номером 3.

Зазначається, що у 2014 році Єфіменко виїхав з території окупованої частини Луганської області та оселився в Ізюмі, від початку широкомасштабного російського наступу став у ряди територіальної оборони.

Під час ворожого наступу в Ізюмі "підпільно діяв на підтримку ЗСУ та місцевого населення". окупанти викрали його з дому за доносом місцевих проросійських колаборантів. Після його вважали зниклим безвісти.

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"На жаль, 28 грудня дружині Тетяні повідомили, що чоловік закатований на смерть. Тіло знайдене в місці масового поховання поблизу м. Ізюма. Опізнано за результатами аналізу ДНК", – кажуть у "Пласті".

Що відомо про Олега Єфіменка

Народився 29 січня 1976 у Луганській області. До смерті проживав у м. Ізюм Харківської області.

Пластову присягу склав 24 листопада 2019 біля могили Олександра Тисовського, що на Личаківському кладовищі у Львові. Отримав пластове псевдо "Орест".

Очолював молодіжний центр "Пласту" Ізюмської ОТГ. Був членом куреня "Вовча ліга". Був одружений, виховував доньку.

Нагадаємо, що у бою з російськими загарбниками загинув відомий український режисер Олег Бобало. Своє життя за Україну він віддав під Бахмутом.

Також нещодавно від рук ворога загинула 28-річна захисниця України Владислава Черних, яка добровольцем пішла на війну.

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