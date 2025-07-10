Захід України затоплює: у яких областях найгірша ситуація (відео)

Захід України накрили потужні зливи — особливо постраждали Тернопільська та Львівська області. Внаслідок сильних опадів вулиці опинилися під водою, а місцеві жителі масово поширюють у мережі відео з наслідками негоди.

Пр це повідомляють місцеві Телеграм-канали, Укргідроміцентр.У центрі Тернополя дощ перетворив дороги на справжні озера. У мікрорайоні "Канада", зокрема на вулиці Коновальця, затоплені не тільки проїжджі частини, а й підвали житлових будинків та автівки на стоянках. Люди залишилися без транспорту, адже багато машин буквально пішли під воду, а стоки дощової води перекриті забудовою.

За даними синоптиків, у Тернопільській області за добу випало понад 50 мм опадів, місцями — до 79 мм. Напередодні Гідрометцентр попереджав про червоний рівень небезпеки.

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Негода не оминула й Львівщину. Там річки вийшли з берегів, дороги підтоплено настільки, що водії змушені виїжджати на зустрічні смуги. Особливо складна ситуація спостерігається на перехресті Чукаріна та Хуторівки, а також поблизу житлового комплексу "Континент", де парковка повністю опинилася під водою. Аналогічна ситуація і на вулиці Трускавецькій, де затоплено десятки авто.

Синоптики попереджають: 10 липня дощі продовжуватимуть заливати майже половину країни. Під найбільшим ударом опиняться західні області — Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Тернопільська. Тут зберігається другий рівень метеонебезпеки. У Львові очікують надзвичайно сильні опади щонайменше до кінця доби.

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