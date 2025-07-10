Запад Украины затапливает: в каких областях самая плохая ситуация (видео)

Запад Украины накрыли мощные ливни – особенно пострадали Тернопольская и Львовская области. Из-за сильных осадков улицы оказались под водой, а местные жители массово распространяют в сети видео с последствиями непогоды.

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, Укргидромицентр. В центре Тернополя дождь превратил дороги в настоящие озера. В микрорайоне "Канада", в том числе на улице Коновальца, затоплены не только проезжие части, но и подвалы жилых домов и автомобили на стоянках. Люди остались без транспорта, ведь многие машины буквально ушли под воду, а стоки дождевой воды перекрыты застройкой.

По данным синоптиков, в Тернопольской области в сутки выпало более 50 мм осадков, местами — до 79 мм. Накануне Гидрометцентр предупреждал о красном уровне опасности.

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Ненастье не обошло и Львовщину. Там реки вышли из берегов, дороги подтоплены настолько, что водители вынуждены выезжать на встречные полосы. Особенно сложная ситуация наблюдается на перекрестке Чукарин и Хуторовка, а также вблизи жилого комплекса "Континент", где парковка полностью оказалась под водой. Аналогичная ситуация и на улице Трускавецкой, где затоплены десятки автомобилей.

Синоптики предупреждают: 10 июля дожди будут продолжать заливать около половины страны. Под наибольшим ударом окажутся западные области – Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Тернопольская. Здесь сохраняется второй уровень метеоопасности. Во Львове ожидают сильные осадки, по меньшей мере, до конца суток.

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