В Україну прийде похолодання: коли варто очікувати на зниження температури

Цього тижня в Україні знову очікується похолодання. Синоптики дали прогноз, чи буде воно значним.

Про дату наступного зниження температури розповіла в інтерв'ю "24 Каналу" представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. Вона зазначила, що вже з 9 липня очікується зниження температури.

"Особливо це стосується північних областей, де за рахунок проходження атмосферних фронтів буде вже +23 – +29 градусів", – розповіла представниця Укргідрометцентру.

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Вона також підкреслила, що різкого похолодання поки не передбачається. Наразі в Україні зберігаються високі температури, і лише після проходження атмосферних фронтів в окремих регіонах температура може знизитись на деякий час.

До речі, найнижча температура повітря, зафіксована в Україні за весь період метеорологічних спостережень у липні, коливалася в межах від +2 до +9 градусів. На півдні Одеської та Херсонської областей, а також у Криму температура місцями становила +10 – +13 градусів. У високогір'ї Карпат температура могла коливатись від +2 до -1 градуса.

Раніше ми розповідали, чи варто готуватися до аномальних температур і частих дощів у липні.

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