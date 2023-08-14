Запасайтесь продуктами вже зараз: Восени прогнозують зростання цін на деякі товари

За прогнозами фахівців, до завершення 2023 року, ціни на продовольчі товари прогресивно зростатимуть. Вже вже під час осіннього сезону на деякі категорії харчових товарів спостерігатиметься зростання цін

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Про це повідомляють аналітики харчового ринку. Першочергово, відзначимо велике зростання вартості майже всіх видів продовольчих товарів. Таким чином, громадяни України повинні бути готові до подорожчання круп, макаронних виробів та борошна.

Наразі немає підстав очікувати зниження цін на крупи до збору нового врожаю. Натомість прогнозується подальше зростання їх вартості. Виробники зберігають запаси нового врожаю, усвідомлюючи його цінність. Процентне подорожчання круп є невизначеним, але мінімальний рівень може сягати від 3 до 9 відсотків.

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Поширення даного тренду вартості має своє коріння у зростаючій інфляції, яка, за даними експертів, до кінця року може досягнути 7-11%. У зв'язку з підвищенням вартості пального, сільгоспвиробники будуть змушені підвищити рівень оплати праці для своїх працівників – цей фактор також відзначиться на кінцевих цінах на продукцію. Війна з рф також сприяє цьому сценарію.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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