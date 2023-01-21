"Заробляти в росії було правильно": музикант Олег Скрипка пояснив, чому співав на концертах у рф

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів, чому концерти в країні-агресорці могли бути доречними. Про це він розповів у своєму інтерв'ю.

На думку співака і музиканта, не тільки він їздив до росії зі своїм музичним матеріалом. У коментарі "24 канал" він розповів про стан української культури та пояснив свій вибір.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи було правильним виступати у росії, а гроші витрачати на розвиток української культури, Скрипка відповів ствердно.

"Це було абсолютно правильно. Не тільки я так робив. Знаю ще кількох хороших людей, які так інвестували в українську культуру", - сказав він.

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Водночас віз зазначив, що з 2014 року йому було дивно чути в українських клубах російську музику. Він згадав такі міста, як Одеса та Львів.

"Україномовної не було взагалі. Після 2014 року в Одесі була лише російська музика. Іноземного не було нічого", - здивовано згадав він.

Коли журналіст його запитав чи зможуть артисти, що мали виступи у росії, заробляти такі ж гонорари вдома, він зазначив, що тут не цінувалася українське.

"Лише зараз у нас відбувається переосмислення. Починається мода на власний одяг, музику, кухню. Українці мають зрозуміти, що треба споживати власний продукт. Україна стане крутою державою, коли матиме ринок, який споживатиме наш продукт. Сподіваюсь, що це станеться", - відповів музикант.

На думку Скрипки, в Україні повинна буди відбудована якісна державна політика щодо української мови та культури.

Нагадаємо, що під час війни Олег Скрипка виступав з концертами в різних країнах, завдяки яким збирав донати на ЗСУ. Під час гастролей у Німеччині гурту раптово скасували концерти.

Артист пояснив, кого вважає винним у цій ситуації.

Згідно з повідомленням в аканті гурту в Instagram, найближчим часом "Воплі Відоплясова" планують концерти у Канаді, згодом у Польщі.

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