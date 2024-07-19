Зеленський відповів, чи може війна в Україні закінчитись дипломатією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливе завершення війни в Україні шляхом дипломатії. Однак для цього треба всадити росію за стіл переговорів.

В інтерв'ю BBC глава української держави закликав міжнародне співтовариство тиснути на російську владу з метою змусити її сісти за стіл переговорів та розглянути можливість мирного врегулювання конфлікту.

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Глава держави нагадав, що очікує присутності представників рф на другому мирному саміті, запланованому на листопад. На його думку, що весь світ повинен буде чинити тиск на росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав він, додавши, що слабша росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

"Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", – додав він.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Володимир Зеленський вперше назвав втрати України у війні. Він заявив, що за два роки великої війни загинула 31 тисяча українських військових. У червні 2024 року глава держави сказав, що втрати української армії відносно російських інтервентів на східному і північному фронтах становлять один до шести.

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