Землю накриє потужна чотириденна магнітна буря наприкінці травня: названо дати

У другій половині травня очікується досить сильна магнітна буря, яка триватиме чотири дні. У цей час люди скаржаться на погіршення самопочуття, зокрема головні болі, підвищення/пониження тиску, болі в суглобах та м'язах, загострення хронічних хвороб.

Загалом місяць буде спокійним, а сильні спалахи на Сонці тривожитимуть Землю тільки кілька днів. Про це свідчать дані Meteoagent.

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Утім, особливо небезпечними днями будуть 23-26 травня, а також 28 травня. В цей час потужність магнітних бур становитиме 4-5 балів з 10. В інші дні метеоудари очікуються в 2 бали, тобто слабкі.

Відео дня

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Щоб краще почуватися в небезпечні дні, дотримуйтеся кількох простих, але дієвих правил:

Більше пийте чистої води та трав'яного/зеленого чаю.

Намагайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Обирайте сезонні овочі, фрукти та зелень, менше споживайте смаженої, гострої та жирної їжі.

Більше гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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