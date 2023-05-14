Землю накроет мощная четырехдневная магнитная буря в конце мая: названы даты

Во второй половине мая ожидается достаточно сильная магнитная буря, которая продлится четыре дня. В настоящее время люди жалуются на ухудшение самочувствия, в частности, головные боли, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, обострение хронических болезней.

В общей сложности месяц будет спокойным, а сильные вспышки на Солнце будут тревожить Землю только несколько дней. Об этом свидетельствуют данные Meteoagent.

Читайте также: На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет продолжаться и когда закончится

Впрочем, особенно опасными днями будут 23-26 мая и 28 мая. В это время мощность магнитных бурь составит 4-5 баллов из 10. В другие дни метеоудары ожидаются в 2 балла, то есть слабые.

Видео дня

Читайте также: Магнитные бури в мае: каких дней следует остерегаться и почему

Чтобы лучше чувствовать себя в опасные дни, соблюдайте несколько простых, но действенных правил:

Больше пейте чистой воды и травяного/зеленого чая.

Старайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Выбирайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше потребляйте жареную, острую и жирную пищу.

Больше гуляйте по свежему воздуху, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Читайте также: Когда магнитные бури будут тревожить украинцев в мае: календарь метеоударов

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!