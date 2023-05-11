Магнитные бури в мае: каких дней нужно остерегаться и почему

До конца мая людям следует опасаться определенных дат, в которые магнитные бури будут влиять на здоровье людей. Наиболее страдают метеозависимые люди, люди с хроническими болезнями и пенсионного возраста ее почувствуют.

По данным Meteoagent, ожидается несколько волн магнитных бурь разной мощности. В это время люди жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и мигрени, повышение/снижение давления, боли и мышцы и суставы и т.д.

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Уже 11 мая Землю накрыла достаточно мощная магнитная буря, которая оценивается в 5 баллов из 10. Дальше будет немного спокойнее.

Видео дня

12-22 мая – магнитная буря мощностью в 2 балла (слабая);

23 мая – магнитная буря в 4 балла;

24 мая – метеоудар в 5 баллов;

25-26 мая – достаточно сильная магнитная буря в 4 балла;

27 мая – слабый метеоудар в 2 балла;

28 мая – средней мощности магнитная буря в 4 балла;

29-30 мая – низкие магнитные бури.

В целом май не удивит сильными вспышками на Солнце, которые оказывают непосредственное влияние на магнитное поле нашей планеты. Эти прогнозы могут изменяться, поскольку данные нестабильны.

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Пережить опасные дни достаточно просто, если поддерживать здоровье в хорошем состоянии и соблюдать несколько простых советов:

отдавайте предпочтение полноценному питанию;

употребляйте больше свежих овощей/фруктов, следите за водным балансом в организме;

выбирайте прогулки на свежем воздухе, в парках, у озер и т.п.;

остерегайтесь сильных эмоциональных всплесков и физической усталости;

откажитесь на период метеоударов от алкогольных напитков, курения, энергетиков;

избегайте от употребления кофе, крепкого чая.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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