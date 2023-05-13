На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет продолжаться и когда закончится

К концу весны Землю покроет четырехдневная магнитная буря. Ее мощность будет составлять 4-5 баллов из 10 возможных.

В общей сложности месяц не будет удивлять сильными вспышками на Солнце, но все же опасным период будет с 23 по 26 мая. Об этом свидетельствуют данные Meteoagent.

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В период действия магнитных бурь люди в большинстве своем жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и мигрени, повышение/снижение давления, боли и мышцах и суставах и т.д.

Видео дня

С 13 по 22 мая ожидают метеоудары мощностью 2 балла, то есть слабые. Но уже с 23 числа начнется обострение и будут четыре опасных дня.

Также 28 мая будет метеоудар мощностью в 4 балла, остальные дни будут спокойными.

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Чтобы лучше чувствовать себя в опасные дни, соблюдайте простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая.

Потребляйте меньше или совсем откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте больше сезонных овощей и зелени, меньше потребляйте жареную, острую и жирную пищу.

Больше гуляйте по свежему воздуху, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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