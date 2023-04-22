Землю накриє шестиденна магнітна буря: коли саме
Впродовж найближчих чотирьох днів магнітні бурі не очікуються. Утім, вже від 29 квітня Землю сколихне шестиденний метеоудар.
Потужність магнітної бурі коливатиметься від 4-х (магнітне збурення) до 5-ти балів (слабка буря). Про це повідомили фахівці астрометеорологічної лабораторії Tesis.xras.
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Зазначається, що найбільше небезпечними днями будуть 26, 27, 28 та 30 квітня. Магнітна буря стихне 29 квітня та 1 травня.
За даними Meteoagent, де досліджують активність на Сонці, до 26 квітня геомагнітні збурення очікують 2-3 бали. Утім, 26-28 квітня буде дуже потужна триденна магнітна буря потужністю 6 балів.
Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:
- Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю.
- Споживайте менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.
- Їжте більше сезонних овочів та зелені, менше споживайте смаженої, гострої та жирної їжі.
- Більше гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.
- Регулярно провітрюйте кімнату.
- Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.
- Перед сном приймайте контрастний душ.
Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.
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Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.
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