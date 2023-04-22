Землю накроет шестидневная магнитная буря: когда именно

В ближайшие четыре дня магнитные бури не ожидаются. Впрочем, уже с 29 апреля Землю всколыхнет шестидневный метеоудар.

Мощность магнитной бури будет колебаться от 4-х (магнитное возмущение) до 5-ти баллов (слабая буря). Об этом сообщили специалисты астрометеорологической лаборатории Tesis.xras.

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Отмечается, что наиболее опасными днями будут 26, 27, 28 и 30 апреля. Магнитная буря стихнет 29 апреля и 1 мая.

Видео дня

По данным Meteoagent, где исследуют активность на Солнце, к 26 апреля геомагнитные возмущения ожидают 2-3 балла. Впрочем, 26-28 апреля будет очень мощная трехдневная магнитная буря мощностью 6 баллов.

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая.

Потребляйте меньше или совсем откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте больше сезонных овощей и зелени, меньше потребляйте жареную, острую и жирную пищу.

Больше гуляйте по свежему воздуху, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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