'Дзеркальна' дата 23.03.2023 принесе проблеми двом знакам зодіаку: помилка може коштувати дорого

"Дзеркальна" дата 23 березня 2023 року вважається особливою через свою енергетику: у цей день важливо спланувати всі справи та мінімізувати ризики. Неприємності, які трапляться цього дня, можуть спричинити затяжну "чорну смугу".

За словами астрологів, у зоні ризику Риби та Стрільці. Їм не можна поспішати з прийняттям рішень та ризикувати, інакше проблем не уникнути.

Риби

Уродженці знаку зодіаку можуть припуститися помилки, про яку гірко шкодуватимуть. Особливо обережними треба бути під час підписання договорів та укладанні фінансових угод – ризик фінансових втрат дуже великий. Не кращими будуть справи на роботі, можливі конфлікти з колегами та керівництвом. Рибам варто стримувати свої емоції та думати, перш ніж говорити. Це стосується і стосунків із другою половинкою – скандал може спалахнути через дрібниці.

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Стрілець

На Стрільців чекає важкий день – все піде не так, як планувалося, з самого ранку. Можливі поломки побутової техніки, авто, підвищений ризик ДТП. Уродженці знаку будуть дратівливими та можуть зриватися на тих, хто потрапить під руку. Їм буде складно порозумітися з рідними та колегами, все виводитиме їх із себе. Стрільцям краще відмовитися від покупок цього дня, ризик стати жертвами обману дуже великий, помилка сильно вдарить по кишені.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.