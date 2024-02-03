Житловим субсидіям бути: стало відомо чи вистачить у держбюджеті коштів на їх виплату
Субсидії продовжать виплачувати, навіть якщо тарифи на комуналку зростуть. Міністерство соціальної політики повідомило, що виділених коштів достатньо, і субсидії призначатимуться на певний період. Проте деякі громадяни можуть втратити право на субсидії в разі виконання певних умов.
Про це пише 24 tv.ua.
У випадку втрати субсидії, її можливо буде відновити, хоча деяким субсидіантам доведеться оплачувати комунальні послуги самостійно.
Чому можуть позбавити субсидії:
Однією з причин може бути наявність боргів. Управлінські компанії та ОСББ зобов’язані регулярно повідомляти Управління соціального захисту про наявність заборгованості серед споживачів. Але! Якщо є документальне підтвердження затримки зарплати або пенсії, що призвело до невчасної сплати, борг нараховуватись не буде і субсидію можна буде. У такому випадку скасовану субсидію можна відновити.
Щоб це зробити, потрібно погасити заборгованість або укласти договір про реструктуризацію з компанією-постачальником житлово-комунальних послуг.
Підставами для скасування субсидії також можуть бути:
- Зміна місця проживання, оскільки розрахунок пільг проводиться на конкретне житло.
- Смерть особи, якій надавалися пільги.
- Вказання неправдивого розміру доходу. Фінансовий моніторинг може виявити недостовірну інформацію про дохід. У разі, якщо ви робите значні покупки або маєте велику суму на депозиті, це може призвести до позбавлення вас пільг.
Як оформити чи поновити субсидію
Щоб отримувати субсидію, треба зробити наступне:
- За допомогою визначеного шаблону складіть заяву.
- Додайте копію договору оренди житла, якщо такий є.
- Заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток всієї сім'ї (дивіться приклад тут).
- Додайте довідки про пільги, якщо вони є.
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Також можна оформити субсидію онлайн через застосунок "Дія" або на вебсайті Пенсійного фонду. Зробити це можна так:
- Оберіть розділ "Послуги" і перейдіть у пункт "Заява на субсидію".
- Заповніть всі обов'язкові поля і перевірте правильність автоматично введених даних.
- Визначте, на які комунальні послуги вам потрібна субсидія.
- Заявіть усе ваше майно і вкажіть технічні особливості домогосподарства.
Нагадаємо, в Україні з 1 лютого відбудеться низка змін у соціальній сфері.
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