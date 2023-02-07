Життя трьох знаків зодіаку перетвориться на катастрофу в лютому

Меркурій, Марс і Уран завершили свою ретроградність, але цього недостатньо, щоб почуватися в безпеці. Хоча цей період здається дуже далеким поганим спогадом, його бурхливий вплив усе ще відчувається, на одних більше, ніж на інших.

На уродженців трьох зодіакальних сузір’їв у лютому чекають серйозні проблеми. За словами астрологів, їхнє життя може перетворитися на катастрофу.

Близнюки

У лютому Водолій передає естафету Рибам і тим самим знаменує кінець астрологічного року. В результаті цього впливу ви, швидше за все, зіткнетеся з найскладнішими емоційними проблемами і вам не пощастить у різних сферах життя. Через ваш мінливий і нестабільний характер вам може бути важко ухвалювати рішення і будувати міцні відносини. Ця непередбачуваність може викликати дискомфорт у людей навколо вас.

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Попри вашу здатність бути гнучкими у стосунках, ви також можете бути впертими, що може стримувати вас і створювати проблеми. Зірки попереджають вас про неприємності і напруження, які можуть виникнути на роботі; це неминучі конфлікти з деякими вашими колегами. Не кажіть образливих слів і зберігайте спокій.

Стрілець

З проходженням повного Місяця в знаку Лева ви стаєте непоступливими, жорсткими, підозрілими до поведінки інших і швидко оцінюєте їх неправомірно. Ваше ставлення може легко призвести до сварок і обмежити ваші стосунки з близькими та оточуючими.

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На роботі і вдома можуть виникнути конфлікти, чи то з колегами, чи то гірше, з близькими. Стрільці, вам потрібно зрозуміти, що не всі готові вас зрозуміти. Якщо хтось хоче вам допомогти, подумайте двічі, перш ніж відмовляти., інакше ризикуєте залишитися самі.

Водолій

Непередбачені витрати, затримки у виконанні доручень, турботи та стрес. У цьому місяці ви, ймовірно, зіткнетеся з труднощами, особливо на роботі. Повний місяць у Леві далеко не сприятливий для вашого знака зодіаку. Ви схильні вагатися, щоб ухвалити рішення і дотримуватися його.

Втім, хоча ви відповідальні та віддані роботі, ви все одно ризикуєте втратити впевненість у собі та стати дуже впертим. Однак зірки радять навчитися жити в гармонії з собою, це єдиний доступний спосіб протистояти своїм проблемам. Проте пам'ятайте одну важливу річ: небезпека підстерігає вас з усіх боків.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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