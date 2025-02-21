Зимові виплати: які категорії громадян отримають понад 6 тисяч гривень

В Україні продовжує діяти державна соціальна програма "Тепла зима", у межах якої окремі категорії громадян отримають спеціальні виплати.

Як повідомляє ГО "ВПО України" у своєму Telegram-каналі, розмір цієї фінансової підтримки у 2025 році залишається незмінним і становить 6 500 гривень.

Хто отримає цю фінансову допомогу?

Діти внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

Малозабезпечені сім’ї;

Особи з інвалідністю І групи.

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виплату цієї допомоги 21 січня 2025 року.

Ця постанова стосується громадян, які не змогли вчасно отримати виплати через збої в банківській системі, не забрали кошти на пошті або були помилково виключені з переліку отримувачів через технічні причини. У 2025 році вони зможуть отримати належну їм фінансову підтримку, – зазначають у громадській організації.

Одержувачам не потрібно повторно подавати заяву на допомогу. Виплати здійснюватимуться на основі даних, уже внесених до реєстрів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців може розраховувати на виплати від Данії.

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