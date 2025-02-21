Зимние выплаты: какие категории граждан получат более 6 тысяч гривен

В Украине продолжает действовать государственная социальная программа "Теплая зима", в рамках которой отдельные категории граждан получат специальные выплаты.

Как сообщает ГО "ВПО Украины" в своем Telegram-канале, размер этой финансовой поддержки в 2025 году остается неизменным и составляет 6 500 гривен.

Кто получит эту финансовую помощь?

Дети внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

Малообеспеченные семьи;

Лица с инвалидностью I группы.

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Кабинет Министров принял решение о выплате этого пособия 21 января 2025 года.

Это постановление касается граждан, которые не смогли вовремя получить выплаты из-за сбоев в банковской системе, не забрали средства на почте или были ошибочно исключены из перечня получателей по техническим причинам. В 2025 году они смогут получить должную им финансовую поддержку, – отмечают в общественной организации.

Получателям не нужно повторно подавать заявление в помощь. Выплаты будут производиться на основе данных, уже внесенных в реестры.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может рассчитывать на выплаты Дании.

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