Зірка UFC Конор Мак-Грегор показав подряпані сідниці після того, як його протаранило авто (фото)

Ірландський боєць змішаних єдиноборств, 34-річний Конон Мак-Грегор потрапив в ДТП. Під час велопрогулянки чемпіона бійцівських заходів протаранила автівка.

В своєму акаунті Instagram він поділився фотографіями з місця аварії. Крім того, він показав забої на своїх сідницях.

Він розповів, що водій не побачив його через яскраве сонце та протаранив "на повній швидкості". Мак-Грегор також зміг сфотографувати потрощений велосипед та розповісти, як усе відбувалось.

Виявляється, спортсмена врятували навички дзюдо та боротьби.

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Відео дня

"Щойно ззаду в мене врізалася машина. Сонячна пастка, водій мене не бачив. На повній швидкості пролетів крізь мене. Слава богу, ще не настав мій час. Дякую боротьбі та дзюдо. Вміння правильно приземлитися врятувало мені життя", - повідомив він.

Спортсмен поставився до ситуації спокійно, лише зазначив, що наслідки ДТП могли бути набагато гіршими.

Необережний водій на відео вибачився за неуважність.

"Нік збив мене і тепер везе додому разом із велосипедом. Дякувати Богу, я все ще тут, і тільки це має значення", - зазначив боєць.

Що відомо про Конана Мак-Грегора

Це ірландський боєць змішаних єдиноборств, колишній чемпіон у напівлегкій та легкій вазі Абсолютного бійцівського чемпіонату, чемпіон британської організації "Cage Warriors". Станом на 5 вересня 2022 року він займає 12 місце в рейтингу UFC у легкій вазі.

У лютому 2019 року був амбасадором букмекерського холдингу Parimatch, його обличчя можна було побачити в рекламі у Києві.

Макгрегор свій останній бій у UFC провів у липні 2021 року, у якому програв Дастіну Пор'є, отримавши перелом ноги у кінці першого раунду.

Мак-Грегор перебуває у відносинах з Ді Девлін з 2008 року.

У них двоє спільних дітей, Конор Джек Макгрегор молодший (нар. 5 травня 2017 року) та дочка Кроя Макгрегор (нар. у січні 2019).

Нагадаємо, що український боксер Василь Ломаченко опинився у списку державних зрадників. Це сталося після публікації в Instagram проповіді архієрея УПЦ Московського патріархату.

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