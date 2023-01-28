Звезда UFC Конор Макгрегор показал поцарапанные ягодицы после того, как его протаранило авто (фото)
Ирландский боец смешанных единоборств, 34-летний Конон Макгрегор попал в ДТП. Во время велопрогулки чемпиона бойцовских мероприятий протаранил автомобиль.
В своем аккаунте Instagram он поделился фотографиями с места аварии. Кроме того, он показал ушибы на своих ягодицах.
Он рассказал, что водитель не увидел его из-за яркого солнца и протаранил "на полной скорости". Макгрегор также смог сфотографировать разбитый велосипед и рассказать, как все происходило.
Оказывается, спортсмен спасли навыки дзюдо и борьбы.
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"Только что сзади в меня врезалась машина. Солнечная ловушка, водитель меня не видел. На полной скорости пролетел сквозь меня. Слава богу, еще не пришло мое время. Спасибо борьбе и дзюдо. Умение правильно приземлиться спасло мне жизнь", – сообщил он.
Спортсмен отнесся к ситуации спокойно, лишь отметил, что последствия ДТП могли быть гораздо хуже.
Неосторожный водитель на видео извинился за невнимательность.
"Ник сбил меня и теперь везет домой вместе с велосипедом. Слава Богу, я все еще здесь, и только это имеет значение", - отметил боец.
Что известно о Конане Макгрегоре
Это ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион в полулегком и легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата, чемпион британской организации Cage Warriors. По состоянию на 5 сентября 2022 года он занимает 12-е место в рейтинге UFC в легком весе.
В феврале 2019 года был послом букмекерского холдинга Parimatch, его лицо можно было увидеть в рекламе в Киеве.
Макгрегор свой последний бой в UFC провел в июле 2021 года, в котором проиграл Дастину Порье, получив перелом ноги в конце первого раунда.
Макгрегор находится в отношениях с Ди Девлином с 2008 года.
У них двое общих детей, Конор Джек Макгрегор младший (род. 5 мая 2017) и дочь Кроя Макгрегор (род. в январе 2019).
Напомним, что украинский боксер Василий Ломаченко оказался в списке государственных предателей. Это произошло после публикации в Instagram проповеди архиерея УПЦ Московского патриархата.
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