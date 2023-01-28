Звезда UFC Конор Макгрегор показал поцарапанные ягодицы после того, как его протаранило авто (фото)

Ирландский боец смешанных единоборств, 34-летний Конон Макгрегор попал в ДТП. Во время велопрогулки чемпиона бойцовских мероприятий протаранил автомобиль.

В своем аккаунте Instagram он поделился фотографиями с места аварии. Кроме того, он показал ушибы на своих ягодицах.

Он рассказал, что водитель не увидел его из-за яркого солнца и протаранил "на полной скорости". Макгрегор также смог сфотографировать разбитый велосипед и рассказать, как все происходило.

Оказывается, спортсмен спасли навыки дзюдо и борьбы.

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Видео дня

"Только что сзади в меня врезалась машина. Солнечная ловушка, водитель меня не видел. На полной скорости пролетел сквозь меня. Слава богу, еще не пришло мое время. Спасибо борьбе и дзюдо. Умение правильно приземлиться спасло мне жизнь", – сообщил он.

Спортсмен отнесся к ситуации спокойно, лишь отметил, что последствия ДТП могли быть гораздо хуже.

Неосторожный водитель на видео извинился за невнимательность.

"Ник сбил меня и теперь везет домой вместе с велосипедом. Слава Богу, я все еще здесь, и только это имеет значение", - отметил боец.

Что известно о Конане Макгрегоре

Это ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион в полулегком и легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата, чемпион британской организации Cage Warriors. По состоянию на 5 сентября 2022 года он занимает 12-е место в рейтинге UFC в легком весе.

В феврале 2019 года был послом букмекерского холдинга Parimatch, его лицо можно было увидеть в рекламе в Киеве.

Макгрегор свой последний бой в UFC провел в июле 2021 года, в котором проиграл Дастину Порье, получив перелом ноги в конце первого раунда.

Макгрегор находится в отношениях с Ди Девлином с 2008 года.

У них двое общих детей, Конор Джек Макгрегор младший (род. 5 мая 2017) и дочь Кроя Макгрегор (род. в январе 2019).

Напомним, что украинский боксер Василий Ломаченко оказался в списке государственных предателей. Это произошло после публикации в Instagram проповеди архиерея УПЦ Московского патриархата.

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