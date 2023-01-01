1 січня 2023: що категорично не можна робити у перший день нового року

Що категорично не можна робити у перший день нового року

Сьогодні, 1 січня, майже у всьому світі святкують Новий рік. Згідно з повір'ями та прикметами, цей день володіє особливою енергією початку.

Здавна люди вірили, що у сильні, визначальні дати, не можна робити певні речі, щоб не накликати на себе та свою родину біду. UAportal зібрав основні заборони та поради, що не можна робити 1 січня.

Наші предки вважали, що в перший день Нового року не можна виносити з дому сміття, оскільки разом з ним можна винести геть сімейне щастя та особисту удачу.

Також не можна багато та важко працювати 1 січня, інакше весь рік людину буде переслідувати важка робота без відпочинку.

Окрім цього в перший день Нового року не варто сваритися, вживати нецензурну лексику та встрягати у конфлікти. Все це приверне до людини негативну енергію, яка супроводжуватиме упродовж всього року.

Також не радять у цей день вживати багато спиртного та зловживати шкідливою їжею.

Прикмети на 1 січня

Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде врожайним.

Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним.

Якщо на деревах видно паморозь, то невдовзі прийде похолодання.

Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може сніжити.

Нагадаємо, якщо ви покликали гостей за святковий стіл, радимо вам вимкнути телевізор та провести з рідними та друзями кілька новорічних конкурсів. Вони допоможуть створити за столом святкову та жваву атмосферу

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