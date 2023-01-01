1 января 2023: что категорически нельзя делать в первый день нового года

Сегодня, 1 января почти во всем мире празднуют Новый год. Согласно поверьям и приметам, этот день обладает особой энергией начала.

Издавна люди верили, что в сильные, определяющие даты нельзя делать определенные вещи, чтобы не навлечь на себя и свою семью беду. UAportal собрал основные запреты и советы, которые нельзя делать 1 января.

Наши предки считали, что в первый день Нового года нельзя выносить из дома мусор, поскольку вместе с ним можно вынести совершенно семейное счастье и личную удачу.

Также нельзя много и тяжело работать 1 января, иначе весь год человек будет преследовать тяжелую работу без отдыха.

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Кроме этого, в первый день Нового года не стоит ссориться, употреблять нецензурную лексику и встревать в конфликты. Все это привлечет к человеку негативную энергию, которая будет сопровождаться в течение всего года.

Также в этот день не советуют употреблять много спиртного и злоупотреблять вредной пищей.

Приметы на 1 января

Если в первый день Нового года ночь будет безоблачной и звездной, то год будет урожайным.

Если 1 января теплая погода, то и лето будет жарким.

Если на деревьях видны изморозь, то вскоре придет похолодание.

Если ночью вокруг луны заметна дымка, то следующие несколько дней может снежить.

Напомним, если вы позвали гостей за праздничный стол, советуем выключить телевизор и провести с родными и друзьями несколько новогодних конкурсов. Они помогут создать за столом праздничную и оживленную атмосферу.

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