1 січня 2023: що категорично не можна робити у перший день нового року
Сьогодні, 1 січня, майже у всьому світі святкують Новий рік. Згідно з повір'ями та прикметами, цей день володіє особливою енергією початку.
Здавна люди вірили, що у сильні, визначальні дати, не можна робити певні речі, щоб не накликати на себе та свою родину біду. UAportal зібрав основні заборони та поради, що не можна робити 1 січня.
Наші предки вважали, що в перший день Нового року не можна виносити з дому сміття, оскільки разом з ним можна винести геть сімейне щастя та особисту удачу.
Також не можна багато та важко працювати 1 січня, інакше весь рік людину буде переслідувати важка робота без відпочинку.
Окрім цього в перший день Нового року не варто сваритися, вживати нецензурну лексику та встрягати у конфлікти. Все це приверне до людини негативну енергію, яка супроводжуватиме упродовж всього року.
Також не радять у цей день вживати багато спиртного та зловживати шкідливою їжею.
Прикмети на 1 січня
- Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде врожайним.
- Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним.
- Якщо на деревах видно паморозь, то невдовзі прийде похолодання.
- Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може сніжити.
Нагадаємо, якщо ви покликали гостей за святковий стіл, радимо вам вимкнути телевізор та провести з рідними та друзями кілька новорічних конкурсів. Вони допоможуть створити за столом святкову та жваву атмосферу
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