10 років пошуку не дали результату: величезна воронка поглинула спальню разом з чоловіком, що в ній спав (відео)

У Флориді під будинком 37-річного Джеффа Буша уночі утворилася величезна вирва та поглинула його спальню. Разом з ліжком та меблями у воронку потрапив й сам власник будинку.

Ця діра, згідно з The Guardian, мала приблизно 6 метрів у діаметрі та з'явилася саме під саме спальнею чоловіка.

Все сталося дуже швидко. Партнерка Джеффа, Джеремі Рейчел, разом з його братом Джеремі, почули гучний удар і крик з його спальні. Щойно вони відкрили двері, вони побачили лише велику стару діру, а Джеффа вже не було видно.

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Джеремі спробував врятувати брата, стрибнувши у яму, але його витягли звідти рятівники, що прибули на виклик. Через небезпеку обвалу брата зниклого чоловіка не пускали у воронку. Рятувальники також не ризикнули спускатися у вирву.

Рятувальникам не вдалося знайти тіло Буша, він вже 10 років вважається зниклим безвісти.

Будинок був визнаний небезпечним для подальших спроб порятунку і був знесений. А місце події було засипане гравієм. Через два роки засипана вирва знову обвалилася. Місце, де був колись будинок Джеффа Буша, загородили.

Як повідомляє IFLScience, подібні воронки стаються у Флориді, де ґрунт особливо чутливий до руйнування. Це зумовлено геологічними особливостями регіону, де підземні води розчиняють підземні породи, що створюють підземні печери, які пізніше можуть обвалитися, утворюючи воронки.

Нагадаємо, у районі Карапінар в Туреччині посеред землі виникла величезна воронка діаметром 37 метрів та глибиною у 12 метрів. Місцеві видання повідомляють, що величезна яма з'явилася у полі на плато Сейіт-Хачі в районі Решадіє.

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