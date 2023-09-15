У США почали з’являтися гігантські тріщини в землі: яка причина (фото)

У Сполучених Штатах Америки в різних регіонах почали виникати величезні розлами на землі. Ці гігантські тріщини були помічені в таких штатах, як Арізона, Юта та Каліфорнія. Наразі лише Геологічна служба Арізони нарахувала 272 км тріщин.

Як повідомляє Business Insider, Штати викачують стільки підземних вод, що земля починає розколюватися. Тобто викачування підземних вод триває швидше, ніж Земля може відновити їх природним шляхом.

Фахівець Джозеф Кук, який досліджує тріщини на Землі в Геологічній службі Арізони, розповів Insider, коли надто багато підземних вод викачується з природних водоносних горизонтів під поверхнею, це призводить до просідання землі та утворення тріщин.

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За словами Кука, тріщини "не є природним явищем", це наслідки життєдіяльності людей.

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Він додав, що тріщини зазвичай виникають у басейнах між горами та можуть пошкодити будинки, дороги, канали та дамби.

За даними New York Times, подібні тріщини у США є свідченням національної кризи.

Зазначається, що водоносні горизонти, які забезпечують близько 90% водопровідних систем США, виснажуються настільки серйозно, що, можливо, не зможуть відновитися.

Професор права та експерт з водних ресурсів Університету Талси Варігіа Боуман зазначив, що у міру підвищення глобальної температури річки скорочуються, що змушує фермерів ще більше покладатися на запаси прісної води підземних вод. Зокрема, річка Колорадо, яка постачає прісну воду для фермерів на південному заході, включаючи Арізону, вже скоротилася майже на 20% з 2000 року.

Нагадаємо, у районі Карапінар в Туреччині посеред землі виникла величезна воронка діаметром 37 метрів та глибиною у 12 метрів. Місцеві видання повідомляють, що величезна яма з'явилася у полі на плато Сейіт-Хачі в районі Решадіє.

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