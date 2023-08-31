10 порад, як запобігти повторній появі плісняви у домі

Як запобігти появі цвілі - що робити, щоб не було плісняви

Насправді існує безліч натуральних та магазинних засобів для боротьби з набридливими плямами плісняви. Найчастіше вони утворюються у кімнатах з підвищеною вологістю.

Видання Sante Plus зауважило, що пліснява розмножується, випускаючи спори, невидимі неозброєним оком, у повітря. Їм потрібно лише невелика кількість вологи, щоб прижитися, а тепло помітно прискорює їхнє зростання. Щоб ця пліснява не проникла на ваші стіни та плитку, абсолютно необхідно усунути проблему в джерелі.

Читайте також: Шість натуральних засобів, які допоможуть позбутися від плісняви у ванній кімнаті

10 порад, як запобігти повторній появі цвілі у ванній

1. Використовуйте акрилову фарбу, що містить фунгіцид, для поверхонь, що піддаються впливу вологи.

2. Регулярно провітрюйте приміщення, відкриваючи вікна та використовуючи механічний вентилятор.

3. Перевірте та замініть ущільнювачі душу, раковини та ванни.

4. Тримайте вологі рушники подалі від стін та поверхонь, щоб уникнути плям цвілі.

5. Своєчасно видаляйте плями плісняви в міру їхньої появи.

6. Використовуйте осушувач, щоб знизити рівень вологості,

7. Обмежте використання килимів, які утримують вологу.

8. Помістіть банку із сіллю у шафи, щоб вона вбирала вологу.

9. Приймайте душ не занадто довго.

10. Використовуйте гігрометр для контролю рівня вологості та вжиття відповідних заходів.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!