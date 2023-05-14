12 двохсотих: 'привиди Бахмуту' показали свою роботу зі знищення ворога на східному фронті (відео)

Українські захисники поблизу Бахмута за одну засідку ліквідували одразу 12 російських бойовиків. Трьом загарбникам вдалося врятуватися.

Титанічну роботу провели бійці Сил спеціальних операцій. Відео роботи наших Героїв опубліковано у Телеграм-каналі ССО.

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На кадрах можна побачити нічну роботу снайперів, які відстежили ворога та завдали вогневого ураження.

"В районі Бахмуту снайперами Сил спеціальних операцій виявлено скупчення окупантів. В результаті вогневого ураження утилізовано 12 цілей з 15", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині майже рік тривають запеклі бої, однак російським інтервентам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 14 травня повідомила, що бійці ЗСУ продовжують тримати під контролем ситуацію на Бахмутському напрямку. Щобільше, у деяких районах вдається просуватися та захоплювати ворожі позиції.

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