14 способів почистити срібні прикраси та повернути їм блиск в домашніх умовах

Прикраси зі срібла вимагають ретельного догляду, адже вони можуть окислитися і потьмяніти. Не слід зберігати срібні вироби в прокурених, задимлених кімнатах, в місцях, які відрізняються підвищеною вологістю. Та навіть в такому випадку очистити срібні прикраси можна в домашніх умовах за допомогою одного зі способів, наведених нижче.

Срібло – малоактивний метал. Він схильний до окислення через домішки міді і нікелю, що роблять сплав міцнішим. Чим більша частка міді, тим швидше і сильніше воно почорніє. Окислення відбувається через контакт з людським потом чи водою. Срібло вступає в реакцію із сіркою, внаслідок чого утворюється сульфіт срібла, що надає виробу темний відтінок.

Срібні вироби можуть також світлішати після контакту з азотною кислотою, яка теж міститься в людському поті. Почистити срібло від окислення можна самостійно як за допомогою спеціалізованих засобів, які можна придбати в ювелірних магазинах. Механічне чищення сильного забруднення за допомогою абразивів середньої жорсткості також полірує метал.

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Речовину для очищення срібла в домашніх умовах обирають в залежності від ступеня забруднення срібла:

Крейда – розітріть її в порошок та змішайте з невеликою кількістю води до консистенції густої пасти. Акуратними рухами тріть поверхню виробу, але не надто інтенсивно, особливо, якщо прикраса містить дорогоцінний камінь, щоб його не пошкодити та не розхитати; Сіль – в алюмінієву каструлю налийте склянку води, доведіть до кипіння і додайте 1 чайну ложку солі та перемішайте. Для старих забруднень можна взяти більше солі. У киплячій воді прикрасу слід залишити на 10-15 хвилин; Харчова сода – розведіть її у невеликій кількості води, щоб отримати суміш, схожу на кашу. Нанесіть розчин на прикрасу, а потім змийте водою. Але пам'ятайте, що суха сода буде діяти як абразив та може пошкодити прикраси з камінням. Особливо, якщо це діамант, бурштин, перли; Мильний розчин – може впоратись лише зі свіжими забрудненнями, пилом чи брудом. 1 чайну ложку мила розведіть в одній склянці теплої води та помістіть туди виріб; Зубна паста – очистить наліт та відполірує срібло. На губку чи щітку нанесіть зубну пасту та протирайте виріб кілька хвилин. Якщо консистенція густа, можна розбавити водою. Використовуйте м'які щітки для виробів з декорованим плетінням та складним дизайном. Також можна змішати зубну пасту і нашатирний спирт для кращого результату; Помада – нею можна полірувати гладкі прикраси, які мають свіжі забруднення. До складу більшості помад входить жир і діоксид титан, який допомагає очистити забруднення. А жир полірує поверхню; Сода і фольга – допоможе почистити срібло від нескладних забруднень. На дно миски чи каструлі потрібно покласти шматочок фольги та срібний виріб, залити 100 мл окропу, в якому розвести 15 г соди та залишити так на 10-15 хвилин; Нашатирний спирт і перекис водню – найефективніший спосіб, який очистить почорніле срібло навіть у важкодоступних місцях, якщо прикраси мають декорування. Розведіть речовини у мисці з водою та опустіть срібло в розчин на 15 хвилин. Промийте водою та витріть насухо; Оцет – підходить для очищення виробів з напівдорогоцінним камінням. 9% оцет треба нагріти на плиті та потримати в ньому прикраси 15-20 хвилин, якщо забруднення свіжі, або 2-3 години, якщо срібло почорніло давно; Картопляний відвар – Покладіть фольгу зі срібним виробом, залийте відваром від картоплі та залишіть на 5-10 хвилин; Яєчний жовток – в ньому містяться хімічні елементи, які захищають метал від окислення. Протріть прикрасу серветкою, змоченою в жовтці. Дочекайтесь повного висихання, а потім промийте виріб теплою водою; Лимонна кислота – впорається зі старими забрудненнями. 100 г лимонної кислоти розведіть у 0,5 л води. Опустіть прикраси в розчин та поставте на вогонь до закипання, після чого накрийте кришкою та залишіть так на пів години; Бананова шкірка – подрібніть її в блендері, та протріть густою масою срібну прикрасу; Гумка – слід акуратно протерти вироби за допомогою гумки, після чого ретельно відполірувати поверхню м'якою тканиною.

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