15 млн доларів на вітер: на Запорізькому напрямку бійці СБУ спалили російський 'Солнцепьок' (відео)

На одному з напрямків фронту бійці Служби безпеки України знищили тяжку вогнеметну систему російської армії ТОС-1А "Солнцепьок". Вартість цієї системи окупантів оцінюється в 15 мільйонів доларів.

Як повідомили в СБУ, ця вогнеметна система, "яка є гордістю російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті", була ліквідована на Запорізькому напрямку.

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Відео роботи Сил оборони України по ТОС опубліковане в офіційному Telegram-каналі СБУ.

"Під час розвідки бійці зафіксували позицію системи, яка була споряджена повним боєкомплектом та готова завдавати ударів. Після яскравого феєрверка, екіпаж зник разом з усією установкою", – прокоментували це відео у відомстві.

Нагадаємо, днями прикордонники на Півдні України ліквідували ворожу станцію звʼязку завдяки FPV-дрону.

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