15 січня відзначається Сильвестрів день або "куряче свято": прикмети та заборони
У неділю, 15 січня, християни святкують Сильвестрів день. Його ще називають "курячим святом".
Церква вшановує пам'ять святителя Сильвестра I, папи Римського, який жив у третьому столітті нашої ери.
Вчителем Сильвестра, якого виховувала матір, був священник Квіріній. Він виховав хлопця як істинного християнина. За різними історичними даними, Сильвестра було обрано папою у віці 21 року.
За легендами, якось Сильвестр зміг вилікувати хворого імператора Костянтина, який був уражений проказою – він хрестив монарха і той зцілився. Після цього імператор наказав надати священослужителю під побудову церкви ділянку землі у Patrimonium Petri (пізніше там було засновано Ватикан).
Сильвестр увійшов до історії тим, що наказав будувати замість дерев'яних кам'яні вівтарі у храмах, також він заклав основи католицької співочої школи. Вважається, що саме він уперше при богослужінні використовував папську тіару.
За легендами, Сильвестр I ревно дбав про чистоту життя пастви, стежив за тим, щоб священники строго виконували своє служіння, не обтяжуючи себе світськими справами. Святитель Сильвестр славився як глибокий знавець Священного Писання і непохитний захисник християнської віри.
За легендою, в 314 році нашої ери папа Римський Сильвестр I зловив жахливого монстра – жахливого старозавітного змія Левіафана. Вважалося, що у 1000 році цей монстр вирветься на волю і знищить світ.
Понтифікат Сільвестра I тривав до 31 грудня 335 року, до дня його смерті.
Звідки взялася назва "куряче свято"
У слов'ян Сильвестрів день також зветься "куряче свято", або День курки та півня. Цього дня з особливою шаною ставилися до свійської птиці: селяни чистили курники, обкурювали стіни димом, щоб птахи не хворіли, робили нові сідала, а також практикували різні змови проти хвороб домашньої живності.
Існувало повір'я, що в цей день семирічний півень відкладає яйце, а влітку з нього народиться змій Василіск. Тож, щоб захистити курник від нечистої сили, у ньому вішали чорний камінь із діркою, який мав назву "курячий бог".
Які заборони 15 січня
- Цього дня не можна їсти курку – можна втратити щастя.
- Заборонено пити спиртні напої.
- Не можна підстригатися – волосся потім довго не відростатиме.
- Не можна підіймати куряче перо із землі.
- Не можна прибирати.
- Жінкам не можна готувати вечерю.
- Заборонено викидати крихти від хліба.
Народні прикмети
- Увечері хмари із синюватим відтінком – до зміни погоди.
- Курка стоїть на одній нозі — скоро буде холоднеча.
- Курка крутить хвостом — до хуртовини.
- Хмари на небі з'явилися лише надвечір — погода зміниться.
- Яскраві зорі будуть морози.
- Польові миші бігають снігом — до потепління.
- Півні заспівали раніше за звичайне — до відлиги.
- Півень заспівав увечері – до зміни погоди.
- Гуси та качки купаються у снігу – віщують потепління.
- Буря – до сильного морозу.
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