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15 січня відзначається Сильвестрів день або "куряче свято": прикмети та заборони

Билім Олена

15 січня відзначається Сильвестрів день або 'куряче свято': прикмети та заборони

У неділю, 15 січня, християни святкують Сильвестрів день. Його ще називають "курячим святом".

Церква вшановує пам'ять святителя Сильвестра I, папи Римського, який жив у третьому столітті нашої ери.

Вчителем Сильвестра, якого виховувала матір, був священник Квіріній. Він виховав хлопця як істинного християнина. За різними історичними даними, Сильвестра було обрано папою у віці 21 року.

 

За легендами, якось Сильвестр зміг вилікувати хворого імператора Костянтина, який був уражений проказою – він хрестив монарха і той зцілився. Після цього імператор наказав надати священослужителю під побудову церкви ділянку землі у Patrimonium Petri (пізніше там було засновано Ватикан).

Сильвестр увійшов до історії тим, що наказав будувати замість дерев'яних кам'яні вівтарі у храмах, також він заклав основи католицької співочої школи. Вважається, що саме він уперше при богослужінні використовував папську тіару.

 

За легендами, Сильвестр I ревно дбав про чистоту життя пастви, стежив за тим, щоб священники строго виконували своє служіння, не обтяжуючи себе світськими справами. Святитель Сильвестр славився як глибокий знавець Священного Писання і непохитний захисник християнської віри.

За легендою, в 314 році нашої ери папа Римський Сильвестр I зловив жахливого монстра – жахливого старозавітного змія Левіафана. Вважалося, що у 1000 році цей монстр вирветься на волю і знищить світ.

 

Понтифікат Сільвестра I тривав до 31 грудня 335 року, до дня його смерті.

Звідки взялася назва "куряче свято"

У слов'ян Сильвестрів день також зветься "куряче свято", або День курки та півня. Цього дня з особливою шаною ставилися до свійської птиці: селяни чистили курники, обкурювали стіни димом, щоб птахи не хворіли, робили нові сідала, а також практикували різні змови проти хвороб домашньої живності.

Існувало повір'я, що в цей день семирічний півень відкладає яйце, а влітку з нього народиться змій Василіск. Тож, щоб захистити курник від нечистої сили, у ньому вішали чорний камінь із діркою, який мав назву "курячий бог".

Які заборони 15 січня

  • Цього дня не можна їсти курку – можна втратити щастя.
  • Заборонено пити спиртні напої.
  • Не можна підстригатися – волосся потім довго не відростатиме.
  • Не можна підіймати куряче перо із землі.
  • Не можна прибирати.
  • Жінкам не можна готувати вечерю.
  • Заборонено викидати крихти від хліба.

Народні прикмети

  • Увечері хмари із синюватим відтінком – до зміни погоди.
  • Курка стоїть на одній нозі — скоро буде холоднеча.
  • Курка крутить хвостом — до хуртовини.
  • Хмари на небі з'явилися лише надвечір — погода зміниться.
  • Яскраві зорі будуть морози.
  • Польові миші бігають снігом — до потепління.
  • Півні заспівали раніше за звичайне — до відлиги.
  • Півень заспівав увечері – до зміни погоди.
  • Гуси та качки купаються у снігу – віщують потепління.
  • Буря – до сильного морозу.

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