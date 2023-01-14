15 января отмечается Сильвестров день или 'куриный праздник': приметы и запреты

В воскресенье, 15 января, христиане празднуют Сильвестров день. Его еще называют "куриным праздником".

Церковь сегодня чтит память святителя Сильвестра I, папы Римского, жившего в третьем веке нашей эры.

Учителем Сильвестра, которого воспитывала мать, был священник Квирин. Он воспитал юношу как истинного христианина. По разным историческим данным, Сильвестра был избран папой в возрасте 21 года.

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Согласно легендам, однажды Сильвестр смог вылечить больного императора Константина, пораженного проказой – он крестил монарха и тот исцелился. После этого император приказал предоставить священнослужителю под строительство церкви участок земли в Patrimonium Petri (позже там был основан Ватикан).

Сильвестр вошел в историю тем, что приказал строить вместо деревянных каменные алтари в храмах, также он заложил основы католической певческой школы. Считается, что именно он впервые при богослужении использовал папскую тиару.

По легендам, Сильвестр I ревностно заботился о чистоте жизни паствы, следил за тем, чтобы священники строго соблюдали свое служение, не обременяя себя светскими делами. Святитель Сильвестр славился как глубокий знаток Священного Писания и непоколебимый защитник христианской веры.

По легенде, в 314 году нашей эры папа Римский Сильвестр I поймал ужасного монстра – ужасного ветхозаветного змея Левиафана. Считалось, что в 1000 году этот монстр вырвется на свободу и уничтожит мир.

Понтификат Сильвестра I продолжался до 31 декабря 335 г., до дня его смерти.

Откуда взялось название "куриный праздник"

У славян Сильвестров день также называется "куриный праздник", или День курицы и петуха. В этот день с особым уважением относились к домашней птице: крестьяне чистили курятники, окуривали стены дымом, чтобы птицы не болели, делали новые насесты, а также практиковали различные заговоры против болезней домашней живности.

Существовало поверье, что в этот день семилетний петух откладывает яйцо, а летом родится змей Василиск. Чтобы защитить курятник от нечистой силы, в нем вешали черный камень с дыркой, который назывался "куриный бог".

Какие запреты 15 января

В этот день нельзя есть курицу – можно потерять счастье.

Запрещено пить спиртные напитки.

Нельзя подстригаться – волосы потом долго не будут отрастать.

Нельзя поднимать куриное перо с земли.

Нельзя убирать.

Женщинам нельзя готовить ужин.

Запрещено выбрасывать крошки от хлеба.

Народные приметы

Вечером облака с синеватым оттенком – до смены погоды.

Курица стоит на одной ноге – скоро будет стужа.

Курица крутит хвостом — в метель.

Облака на небе появились только к вечеру — погода изменится.

Яркие звезды будут морозы.

Полевые мыши бегают по снегу — к потеплению.

Петухи пели раньше обычного — до оттепели.

Петух спел вечером – до смены погоды.

Гуси и утки купаются в снегу – предвещают потепление.

Буря – до сильного мороза.

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