15 січня відзначається Сильвестрів день або 'куряче свято': прикмети та заборони

У неділю, 15 січня, християни святкують Сильвестрів день. Його ще називають "курячим святом".

Церква сьогодні вшановує пам'ять святителя Сильвестра I, папи Римського, який жив у третьому столітті нашої ери.

Вчителем Сильвестра, якого виховувала матір, був священник Квіріній. Він виховав хлопця як істинного християнина. За різними історичними даними, Сильвестра було обрано папою у віці 21 року.

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За легендами, якось Сильвестр зміг вилікувати хворого імператора Костянтина, який був уражений проказою – він хрестив монарха і той зцілився. Після цього імператор наказав надати священослужителю під побудову церкви ділянку землі у Patrimonium Petri (пізніше там було засновано Ватикан).

Сильвестр увійшов до історії тим, що наказав будувати замість дерев'яних кам'яні вівтарі у храмах, також він заклав основи католицької співочої школи. Вважається, що саме він уперше при богослужінні використовував папську тіару.

За легендами, Сильвестр I ревно дбав про чистоту життя пастви, стежив за тим, щоб священники строго виконували своє служіння, не обтяжуючи себе світськими справами. Святитель Сильвестр славився як глибокий знавець Священного Писання і непохитний захисник християнської віри.

За легендою, в 314 році нашої ери папа Римський Сильвестр I зловив жахливого монстра – жахливого старозавітного змія Левіафана. Вважалося, що у 1000 році цей монстр вирветься на волю і знищить світ.

Понтифікат Сільвестра I тривав до 31 грудня 335 року, до дня його смерті.

Звідки взялася назва "куряче свято"

У слов'ян Сильвестрів день також зветься "куряче свято", або День курки та півня. Цього дня з особливою шаною ставилися до свійської птиці: селяни чистили курники, обкурювали стіни димом, щоб птахи не хворіли, робили нові сідала, а також практикували різні змови проти хвороб домашньої живності.

Існувало повір'я, що в цей день семирічний півень відкладає яйце, а влітку з нього народиться змій Василіск. Тож, щоб захистити курник від нечистої сили, у ньому вішали чорний камінь із діркою, який мав назву "курячий бог".

Які заборони 15 січня

Цього дня не можна їсти курку – можна втратити щастя.

Заборонено пити спиртні напої.

Не можна підстригатися – волосся потім довго не відростатиме.

Не можна підіймати куряче перо із землі.

Не можна прибирати.

Жінкам не можна готувати вечерю.

Заборонено викидати крихти від хліба.

Народні прикмети

Увечері хмари із синюватим відтінком – до зміни погоди.

Курка стоїть на одній нозі — скоро буде холоднеча.

Курка крутить хвостом — до хуртовини.

Хмари на небі з'явилися лише надвечір — погода зміниться.

Яскраві зорі будуть морози.

Польові миші бігають снігом — до потепління.

Півні заспівали раніше за звичайне — до відлиги.

Півень заспівав увечері – до зміни погоди.

Гуси та качки купаються у снігу – віщують потепління.

Буря – до сильного морозу.

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