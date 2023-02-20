2 ефективні способи вивчати англійську мову: переваги та недоліки

Як краще вивчати англійську мову, з викладачем чи онлайн

Не існує секретних методик які допоможуть швидко вивчити англійську мову. Це маркетингові трюки шкіл та курсів іноземної мови, лише гучні рекламні гасла. Якщо регулярно приділяти час навчанню, хоча б по декілька хвилин на день, протягом 6 місяців вдасться заговорити англійською мовою на достатньому рівні. Існують два ефективні методи вивчення мов, але у них є спільні риси. Вивчати англійську мову можна самостійно онлайн або з викладачем.

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Вивчати англійську мову онлайн

Онлайн навчання суттєво пришвидшує вивчення англійської мови, до того ж це зручно, адже не треба нікуди їхати. У мережі можна знайти масу застосунків, курсів та сервісів для вивчення мови. Процес навчання там побудований так, щоб додавати мотивацію, щоб не пропускати заняття.

Також там радять слухати іноземні пісні та дивитися англомовні фільми та відео з англійськими субтитрами. Для цього теж існують онлайн додатки.

Головним недоліком такого методу є те, що учню не вистачатиме реального спілкування, а це невіддільна складова для вивчення нової мови. Хоча існують сервіси, що дозоляють займатись з носіями. А практикуватись у спілкуванні новою мовою можна деінде, наприклад, в мовних клубах. Пошукайте такі у своєму місті або знайдіть онлайн чати людей, які теж вивчають мову.

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Вивчати англійську мову з викладачем

Це надзвичайно корисно та ефективно, адже вчитель вкаже на ваші помилки, особливо ті, що стосуються вимови та розмовної, "живої" мови, якою спілкуються в реальному житті в наш час. Викладач може доступно пояснити якусь складну тему та відповісти на питання.

Навчатись бажано з носіями мови, але це повинні бути професійні викладачі, адже людина, що чудово розмовляє англійською, може не мати жодних навичок, щоб пояснити певні особливості вимови або граматики.

Вчитель буде давати домашні завдання. Дуже важливо їх виконувати, але не для того, щоб отримати хороші оцінки. Це чудовий спосіб закріпити матеріал та довести собі наявність певних знань. Під час перевірки домашніх завдань з вчителем можна побачити свої помилки та відкоригувати їх.

На заняттях вам не будуть давати багато зайвих слів, лише ті теми, що потрібні саме вам. Ну і звісно базові знання для того, щоб заговорити англійською.

Недоліками такої методики можуть бути лише висока ціна та необхідність домовлятись про графік занять.

Якщо комбінувати навчання онлайн та з викладачем, ви зможете вивчити англійську мову набагато швидше та краще, ніж роблячи це самостійно та не структуровано.

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