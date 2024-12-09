2024 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень
За даними Служби зміни клімату (C3S), 2024 рік увійде в історію як найтепліший із моменту початку спостережень, повідомляє Reuters. Експерти прогнозують, що надзвичайно високі температури збережуться щонайменше в перші місяці наступного року.
Згідно зі статистикою за січень-листопад, середня глобальна температура 2024 року вперше перевищить доіндустріальні показники (1850-1900 років) на понад 1,5 °C. Попередній рекорд належав 2023 року. Про це повідомляє Служба зміни клімату (C3S), передає Reuters.
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Рік був позначений масштабними природними катаклізмами:
- Посухи: Італія та Південна Америка постраждали від критичної нестачі води.
- Повені: Стихія вразила Непал, Судан та європейські країни.
- Спека: Надзвичайно високі температури фіксувалися в Мексиці, Малі та Саудівській Аравії.
- Циклони: США та Філіппіни зазнали руйнівних штормів.
Науковці попереджають, що наслідки потепління продовжать проявлятися у вигляді небезпечних хвиль спеки, посух, лісових пожеж і тропічних циклонів.
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