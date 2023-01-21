21 січня – міжнародний День обіймів: кращі привітання та картинки
Міжнародний день обіймів був заснований у 1986 році в Америці. Спочатку свято було національним, але незабаром стало міжнародним, тому молодь по всьому світу 21 січня влаштовує флешмоби та запрошує кожного охочого обійнятися та обмінятися позитивними емоціями.
Мета цього свята – проявити більше емоцій у суспільстві та дарувати тепло.
Існує і другий День обіймів, менш популярний, який відзначається 4 грудня, який був заснований в 70-х роках минулого століття.
Історія свята
Міжнародний день обіймів – це щорічне свято, що відзначають 21 січня. За традицією цього дня можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей.
Свято досить молоде, з'явилося в 70-х роках XX століття. Воно виникло в студентському середовищі західноєвропейської молоді, але точні обставини його появи невідомі. Саме в цей день хлопці та дівчата обіймали один одного без жодного інтимного натяку.
За повір'ям, під час дружніх обіймів люди обмінюються і душевним теплом. Існують і обґрунтування корисності обіймів з наукової точки зору: доброзичливі дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему, підвищують у крові рівень гемоглобіну, а також іншого гормону – окситоцину, що викликає доброзичливе ставлення до інших людей.
Привітання з Днем обіймів у прозі
Вітаю з Днем обіймів і бажаю в цей день при кожній нагоді і без будь-якого приводу обіймати своїх рідних, коханих, дорогих і близьких людей. Бажаю, щоб кожні обійми були наповнені щирими емоціями і світлими почуттями, щоб кожен такий момент дарував щастя і стимул життя.
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Вітаю з Днем обіймів і міцно обіймаю. Бажаю завжди відчувати себе потрібною та улюбленою людиною, бажаю всім серцем любити, бажаю ніколи не ховати своїх почуттів і емоцій, бажаю ніжних обіймів і щирих посмішок.
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Вітаю з Днем обіймів і бажаю від щирого серця райдужних і теплих зустрічей з хорошими друзями і дорогими близькими, бажаю світлих почуттів і добрих емоцій, бажаю міцних і щирих обіймів, бажаю щасливих посмішок і щастя.
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Вітаю з Днем обіймів і хочу побажати частих приводів в житті для міцних і щирих обіймів з емоціями щастя і радості, з почуттями любові і дружби. Нехай і після вдалого, і після важкого дня вдома чекають тебе обнімашки близьких.
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Вітаю з Днем обіймів, зі святом щирості і прояву добрих почуттів. Бажаю ніколи не стримувати своїх світлих і щасливих емоцій, завжди дарувати коханим людям свої обійми і променисті посмішки, бути поруч із близькою людиною і в скрутну хвилину, і в годину неймовірної радості.
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Вітаю всіх з Днем обіймів! Випромінюйте радість, даруєте позитив і посмішки. Обіймайтеся частіше і заряджайте всіх скептиків хорошим настроєм. Обійми зближують, розфарбовують сірі будні і вносять в життя радісні миті.
Привітання з Днем обіймів у віршах
В Міжнародний день обіймів
Хочу вам всім побажати
Обійматися міцніше
Ендорфіни заряджати.
Навкруги стане тепліше
Бо всі радість подарують.
Обіймайтесь веселіше
На планеті всі святкують.
***
У Міжнародний день обіймів
Хочу тобі я побажати,
Любовних лише заходів,
І було щоби, кого обійняти.
Любові, звичайно, справжньої,
Щоб дружба повз не пройшла,
І тільки істинне щастя,
І радість, щоб тебе знайшла.
***
Що в День обіймів можна побажати?
Щоб руки міцно за любов трималися,
Своїх рідних частіше обіймати,
І щоб справи вдавалися.
Ще так багато хочеться сказати,
З Днем "обнімашек" ніжно вітаю.
Нехай буде щастя вам завжди під стать,
І від душі сьогодні обіймаю!
***
У День обіймів свою ніжність
І турботу прояви.
І того, хто серцю любий,
Міцно-міцно обійми.
Нехай зігріє в світі сірому,
В мить холодних хуртовин,
Добрий дотик рук коханих
Ласкавих обіймів.
***
Я по радіо почула
І прийшла вас обійняти,
Бо сьогодні на планеті,
Ходить миле, файне свято.
Міжнародний день обіймів
Хай теплом вас всіх зігріє,
Хай Фортуна у обіймах
Вас весь день леліє!
Ви теплом зігрійте, люди,
посмішку всім подаруйте
Бо сьогодні на планеті
День обіймів ходить всюди.
Привітання з Днем обіймів у картинках
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