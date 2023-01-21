21 січня – міжнародний День обіймів: кращі привітання та картинки

Міжнародний день обіймів був заснований у 1986 році в Америці. Спочатку свято було національним, але незабаром стало міжнародним, тому молодь по всьому світу 21 січня влаштовує флешмоби та запрошує кожного охочого обійнятися та обмінятися позитивними емоціями.

Мета цього свята – проявити більше емоцій у суспільстві та дарувати тепло.

Існує і другий День обіймів, менш популярний, який відзначається 4 грудня, який був заснований в 70-х роках минулого століття.

Історія свята

Міжнародний день обіймів – це щорічне свято, що відзначають 21 січня. За традицією цього дня можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей.

Свято досить молоде, з'явилося в 70-х роках XX століття. Воно виникло в студентському середовищі західноєвропейської молоді, але точні обставини його появи невідомі. Саме в цей день хлопці та дівчата обіймали один одного без жодного інтимного натяку.

За повір'ям, під час дружніх обіймів люди обмінюються і душевним теплом. Існують і обґрунтування корисності обіймів з наукової точки зору: доброзичливі дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему, підвищують у крові рівень гемоглобіну, а також іншого гормону – окситоцину, що викликає доброзичливе ставлення до інших людей.

Привітання з Днем обіймів у прозі

Вітаю з Днем обіймів і бажаю в цей день при кожній нагоді і без будь-якого приводу обіймати своїх рідних, коханих, дорогих і близьких людей. Бажаю, щоб кожні обійми були наповнені щирими емоціями і світлими почуттями, щоб кожен такий момент дарував щастя і стимул життя.

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Вітаю з Днем обіймів і міцно обіймаю. Бажаю завжди відчувати себе потрібною та улюбленою людиною, бажаю всім серцем любити, бажаю ніколи не ховати своїх почуттів і емоцій, бажаю ніжних обіймів і щирих посмішок.

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Вітаю з Днем обіймів і бажаю від щирого серця райдужних і теплих зустрічей з хорошими друзями і дорогими близькими, бажаю світлих почуттів і добрих емоцій, бажаю міцних і щирих обіймів, бажаю щасливих посмішок і щастя.

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Вітаю з Днем обіймів і хочу побажати частих приводів в житті для міцних і щирих обіймів з емоціями щастя і радості, з почуттями любові і дружби. Нехай і після вдалого, і після важкого дня вдома чекають тебе обнімашки близьких.

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Вітаю з Днем обіймів, зі святом щирості і прояву добрих почуттів. Бажаю ніколи не стримувати своїх світлих і щасливих емоцій, завжди дарувати коханим людям свої обійми і променисті посмішки, бути поруч із близькою людиною і в скрутну хвилину, і в годину неймовірної радості.

***

Вітаю всіх з Днем обіймів! Випромінюйте радість, даруєте позитив і посмішки. Обіймайтеся частіше і заряджайте всіх скептиків хорошим настроєм. Обійми зближують, розфарбовують сірі будні і вносять в життя радісні миті.

Привітання з Днем обіймів у віршах

В Міжнародний день обіймів

Хочу вам всім побажати

Обійматися міцніше

Ендорфіни заряджати.

Навкруги стане тепліше

Бо всі радість подарують.

Обіймайтесь веселіше

На планеті всі святкують.

***

У Міжнародний день обіймів

Хочу тобі я побажати,

Любовних лише заходів,

І було щоби, кого обійняти.

Любові, звичайно, справжньої,

Щоб дружба повз не пройшла,

І тільки істинне щастя,

І радість, щоб тебе знайшла.

***

Що в День обіймів можна побажати?

Щоб руки міцно за любов трималися,

Своїх рідних частіше обіймати,

І щоб справи вдавалися.

Ще так багато хочеться сказати,

З Днем "обнімашек" ніжно вітаю.

Нехай буде щастя вам завжди під стать,

І від душі сьогодні обіймаю!

***

У День обіймів свою ніжність

І турботу прояви.

І того, хто серцю любий,

Міцно-міцно обійми.

Нехай зігріє в світі сірому,

В мить холодних хуртовин,

Добрий дотик рук коханих

Ласкавих обіймів.

***

Я по радіо почула

І прийшла вас обійняти,

Бо сьогодні на планеті,

Ходить миле, файне свято.

Міжнародний день обіймів

Хай теплом вас всіх зігріє,

Хай Фортуна у обіймах

Вас весь день леліє!

Ви теплом зігрійте, люди,

посмішку всім подаруйте

Бо сьогодні на планеті

День обіймів ходить всюди.

Привітання з Днем обіймів у картинках

День обіймів

21 січня День обіймів

З Днем обіймів

Міжнародний День обіймів

З Міжнародним Днем обіймів

Привітання з Днем обіймів

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