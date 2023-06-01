35 авто згоріли під час масштабної пожежі у підмосковному Ногінську (фото та відео)

У ніч на 1 червня у підмосковному Ногінську на вулиці Корякін Луг сталася велика пожежа. Внаслідок інциденту згоріли 35 транспортних засобів.

Спочатку про пожежу повідомили російські Телеграм-канали. Потім у пресслужбі ГУ МВС у Московській області підтвердили масштабне займання.

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За даними МВС, пожежу було "швидко локалізовано співробітниками екстрених служб".

Постраждалих серед людей нема. Співробітники правоохоронних органів, які прибули на місці події, встановили, що в результаті пожежі вогнем було знищено 35 транспортних засобів, серед яких 17 автобусів, 15 мікроавтобусів та три іномарки.

Поліція працює над встановленням усіх обставин події.

У пабліках повідомляють: "Все сталося близько третьої ночі на автостоянці "Айтакс" на вулиці Корякін Луг – невідомі проникли на територію, облили невстановленою рідиною 17 автобусів Хендай, 15 мікроавтобусів, тачки Mitsubishi та Renault. Потужне полум'я побачили місцеві жителі та викликали екстрені служби. Пожежу вдалося загасити до шостої ранку. Наразі власник автостоянки підраховує збитки. Підозрюваних шукають".

Згодом російські ЗМІ повідомили, що попередньою причиною великої пожежі на вулиці Корякін Луг у місті Ногінськ став підпал.

Зазначається, що камери відеоспостереження зафіксували двох паліїв. Чоловіки приховували обличчя. Одна із пріоритетних версій причин підпалу, яку розглядають правоохоронці – усунення з ринку конкурентів.

Крім цього, повідомляється, що внаслідок пожежі сталося кілька вибухів горючих матеріалів у баках автомобілів. Усі згорілі автобуси та мікроавтобуси належать одному з міських пасажирських перевізників.

Нагадаємо, 1 червня у Бєлгородській області загорівся завод "Монокристал" у Шебекіному. Там знаходилися армійські паливозаправники. Завод "Монокристал" – один із найбільших світових виробників синтетичного сапфіра для високотехнологічної електроніки та оптоелектроніки.

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